Uno dei primi tasselli per l'Inter di Antonio Conte può arrivare dalla Bundesliga. I nerazzurri sono a caccia di esterni abili per il 3-5-2 dell'ex allenatore di Juventus, Nazionale e Chelsea e hanno messo gli occhi su Valentino Lazaro, laterale austriaco classe 1996 dell'Hertha Berlino. Nato come attaccante nelle giovanili, cresciuto nel Red Bulls Salisburgo, è arrivato nella Capitale tedesca nel 2017 in prestito ed è stato riscattato per una cifra vicina ai 7 milioni di euro dall'Hertha. L'Inter ha avviato una trattativa per portarlo in Italia e il suo nome è tra gli obiettivi di questa prima fase del calciomercato estivo.

Lazaro, sei anni fa un doppio "no" a Milan e Real Madrid

In stagione Lazaro ha giocato 34 partite tra Bundesliga e coppe, firmando 3 gol e 7 assist e confermandosi tra gli esterni più interessanti del campionato tedesco. Mamma di origini greche e papà angolano, Lazaro è già stato vicino al calcio italiano nel 2012, quando aveva appena 16 anni e lo avevano cercato Milan e Real Madrid. Dopo aver visitato Milanello e la capitale spagnola, sua madre e il Salisburgo lo convinsero però a restare in Austria. Pur molto giovane, ha già assaggiato il calcio che conta e ha indossato la maglia della nazionale austriaca in 19 occasioni. Altro dato a suo favore, la duttilità: può agire anche da interno di centrocampo e ricorderebbe il ruolo avuto in rosa da Victor Moses ai tempi in cui Conte guidava il Chelsea. Lazaro-Inter, più che una semplice idea.