Mercato Fiorentina Primi giorni da proprietario della Fiorentina per Rocco Commisso. L’imprenditore italo-americano ha parlato del futuro di Chiesa, ma non solo: “Non va da nessuna parte, voglio tenerlo. Mi hanno assicurato che non c'è niente di firmato per quanto riguarda il suo futuro e non voglio che diventi il mio Baggio. Mercato? Vogliamo fare investimenti intelligenti. Sul futuro di Montella non posso darvi risposte precise, devo ancora sentirlo”. Ospite a “Calciomercato – L’originale”, ha poi aggiunto: “Parlerò con Montella e deciderò. Chiesa ha un contratto lungo e quindi resterà qui”.