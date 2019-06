Madrid è nel destino dell'Inter in quest'avvio di giugno. Al Wanda Metropolitano sabato scorso la dirigenza nerazzurra ha seguito la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, nella capitale spagnola l'amministratore delegato Beppe Marotta e il ds nerazzurro Piero Ausilio sono tornati nella giornata di giovedì. Obiettivo, avviare contatti con gli agenti di alcuni giocatori che potrebbero salutare nel corso dell'estate il Real Madrid. Le merengues stanno rinforzando la rosa a disposizione di Zinedine Zidane con nomi del calibro di Jovic e Militao, sono molto vicine ad Hazard e seguono Eriksen. Così, tra i calciatori che potrebbero salutare il Bernabeu ci sono tre nomi che l'Inter segue con attenzione. A spiegarlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

Mateo Kovacic, in prestito al Chelsea nell'ultima stagione, è un vecchio pallino dei nerazzurri per il centrocampo e ha già indossato la maglia dell'Inter tra il 2013 e il 2015. Con i Blues di Sarri il 25enne croato ha giocato 50 partite e il suo rientro a Madrid potrebbe non essere definitivo. Altra opportunità, ma per la difesa, è Nacho: difensore centrale spagnolo classe 1990, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid ed è in prima squadra dal 2011, con 190 presenze all'attivo. Adattabile anche in fascia, sa giocare sia in un reparto a 4 che a 3. Il sogno risponde al nome di Marco Asensio: 15 partite da titolare e 15 presenze da subentrante nella Liga 2018/2019, quello dell'attaccante esterno nato a Palma di Maiorca nel 1996 è un altro nome che piace. Il viaggio a Madrid di Marotta e Ausilio è stato utile per alcuni sondaggi con gli agenti dei giocatori per coglierne la disponibilità e le intenzioni per il futuro. Al momento si tratta però solo di idee e suggestioni e non ci sono trattative in corso.