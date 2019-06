Dopo aver ufficializzato Giovanni Di Lorenzo, il Napoli continua a lavorare sul mercato per regalare a Carlo Ancelotti i prossimi rinforzi. Gli azzurri seguono più obiettivi nei singoli reparti e pensano anche a sfoltire la rosa. Del calciomercato del Napoli ne ha parlato Aurelio De Laurentiis da Malta: "L'estate è lunghissima e siamo l'unico club a non aver subito rivoluzioni interne in questo momento – ha dichiarato il presidente azzurro all'Assemblea Eca – Ancelotti ce l'abbiamo per altri due anni e con lui possiamo costruire tante cose belle. Di calciatori ne abbiamo talmente tanti, che prima di comprare bisogna farli uscire. Prima di tutti quanti gli altri abbiamo fatto un acquisto, Di Lorenzo, che sulla fascia destra può svolgere un ottimo lavoro. Di attaccanti ne abbiamo a iosa e, prima di comprare, dobbiamo capire chi vendere. Il terzino destro lo abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro ma solo in caso di uscita di uno dei nostri. Ghoulam ha ripreso perfettamente la sua forma e con la preparazione del prossimo ritiro migliorerà sempre di più".