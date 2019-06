Un’ora e dieci minuti di colloquio nel chiuso del centro sportivo di Casteldebole, un confronto al quale hanno partecipato Fenucci, Bigon, Pastorello e Sinisa Mihajlovic. Un faccia a faccia decisivo per il futuro della panchina rossoblù. L’allenatore serbo, infatti, ha messo la firma sul contratto che lo legherà al Bologna fino al 2022: triennale da due milioni di euro a stagione, questi i dettagli di un’intesa che era già stata raggiunta nelle scorse ore e che adesso è stata definitivamente messa nera su bianco. Mihajlovic, nonostante le offerte e i corteggiamenti di diverse squadre, ha infatti deciso di prolungare la sua esperienza a Bologna - club dove è arrivato a gennaio 2019 riuscendo a centrare la salvezza con un ottimo girone di ritorno - dopo aver ricevuto le dovute rassicurazioni sull’allestimento di una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Decisiva nella scelta dell’allenatore la figura del direttore sportivo Bigon: tra l’allenatore e il dirigente rossoblù si è creato un gran rapporto che ha sicuramente influito nella decisione finale del serbo.

Bologna-Mihajlovic: è ufficiale

Ufficialità dell’accordo comunicata dal club rossoblù attraverso i propri canali ufficiale. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022”, si legge nella nota. “E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi”, le parole del presidente Joey Saputo riportato dal sito ufficiale del club.

Mihajlovic: "Progetto ambizioso. Ho voluto fortemente Bologna"

Queste, invece, le prima parole di Mihajlovic dopo l’ufficialità del rinnovo fino al 2022: “Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati”, le dichiarazioni dell’allenatore serbo.