Si avvicina sempre di più l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. L'allenatore della Sampdoria si trova a Milano da qualche giorno ed è pronto ad avviare la sua nuova avventura in rossonero. Nella giornata di lunedì 10 giugno vedrà il suo presidente Massimo Ferrero e nel corso dell'incontro chiederà di essere liberato dal contratto con il club ligure per poi firmare con i rossoneri. Quella di Giampaolo è la prima scelta di Paolo Maldini (che deve accettare ufficialmente il ruolo di direttore tecnico) per ereditare il posto che fino a tre settimane fa era stato di Rino Gattuso. Il lavoro di Maldini non si sta limitando però alla scelta dell'allenatore. Individuato in Zvonimir Boban il profilo giusto per ricoprire un ruolo importante anche nei rapporti con le istituzioni, con l'ex calciatore del Milan tentato dall'idea di tornare in rossonero, ora si aspetta una risposta definitiva da Igli Tare, individuato come obiettivo prioritario per la poltrona di direttore sportivo. L'offerta del Milan intriga il ds della Lazio, ma il presidente biancoceleste Claudio Lotito non vuole lasciare partire il suo uomo mercato e sta anche pensando di estendere ulteriormente il contratto da un milione di euro all'anno che il dirigente aveva prolungato già nello scorso novembre fino al 2022.