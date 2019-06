Una giornata storica, per il Sassuolo, che ha potuto inaugurare il nuovo centro sportivo. Una struttura all’avanguardia che conferma la società emiliana tra le più stabili del calcio italiano e che crede in una crescita non soltanto legata ai risultati del campo. A margine dell’evento, ha parlato l’allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi, intervistato da Sky Sport: “È una grande emozione anche per noi perché aumenterà il senso di appartenenza e il legame col posto in cui lavoriamo e la società che rappresentiamo. Cresciamo di un altro passo. È un centro all'avanguardia sotto tutti i punti di vista, quest'anno cercheremo di essere le persone giuste per una proprietà così ambiziosa e seria. Non è una pressione ma uno stimolo, a me piace sognare ma bisogna tener conto della realtà. Siamo da pochi anni in Serie A e lo andiamo a pagare se ci paragoniamo ad altre squadre che a livello di pubblico, tradizione e storia ci sono superiore. L'ambizione però portata avanti con serietà paga sempre. Se punteremo a qualcosa di meglio, sarà soltanto un onore e un privilegio”. Quindi, l’allenatore ha subito allontanato tutte le voci relative al suo futuro: “Non ho mai avuto l'idea di cambiare, mi sento l'allenatore di una squadra di prima fascia, forse ancora in embrione perché siamo appena partiti però tra qualche anno potremmo arrivare vicini alle grandi”.

Il calciomercato del Sassuolo

In vista del mercato estivo, De Zerbi ha delle richieste ben precise: “La parola d'ordine è sempre qualità, che siano giovani o più esperti. Il mercato dovrà essere fatto con lucidità e chiarezza, se vogliamo essere ambiziosi dovrò chiedere di più a me stesso, ai calciatori e alla società”. Sul futuro di Sensi si è espresso così: “Dopo che finisce il tour della Nazionale, mi aspetto che mi dica che vuole rimanere. Lui ha già la qualità per poter giocare le competizioni europee, però qui si diverte ed è stimato, quindi deve partire da lui prima di tutto perché io non voglio trattenere nessuno controvoglia. Per Boateng e per tutti quelli che hanno mercato vale lo stesso discorso, per giocare qui bisogna avere delle motivazioni forti”.