Cellino blinda Tonali

Il presidente Cellino ha parlato dalla Lega del mercato del Brescia: "Abbiamo bisogno di rinforzarci, ma credo noi si abbia già una squadra competitiva, perciò non vediamo nessuno. Arrivate offerte per Tonali? Non ne sono arrivate, non ho mail, io offerte non ne ho: quando un giocatore non lo cedi, non lo cedi. Abbiamo bisogno di calciatori, se li vendiamo cosa andiamo a fare. Neanche per un'offerta folle? Assolutamente. I soldi non giocano, servono per pagare i debiti a quelli che devono vendere i giocatori perché hanno speso troppo. Io ho speso il giusto e me lo posso tenere. Venderlo e tenerlo in prestito? Le cazzate le ho già fatte".