Il nuovo Milan inizia a prendere sempre più forma, iniziando dai quadri dirigenziali fino ad arrivare all’allenatore. Dopo aver incassato il no da parte di Igli Tare che ha deciso di rimanere alla Lazio, Paolo Maldini si è mosso per cercare altre profili per il ruolo di direttore sportivo: il nome individuato dal Dt rossonero è quello di Ricky Massara, che qualche giorno fa si è dimesso dalla Roma. Contatti in corso tra le parti, con il Milan deciso a puntare sull’ex dirigente giallorosso, profilo molto apprezzato proprio da Maldini, con l’obiettivo di provare a chiudere in tempi brevi. Massara che se fosse rimasto a Roma avrebbe con ogni probabilità chiuso per l’acquisto di Kouamé dal Genoa (trattativa già impostata con Preziosi), idea questa che chissà magari potrebbe tornare buona anche per il Milan, con Kouamé che andrebbe a ritrovare Piatek. Da una figura dirigenziale a un’altra: arrivano conferme sul ritorno in rossonero di Boban, individuato come uomo forte anche a livello di rapporti con le istituzioni, con il croato molto tentato dal corteggiamento del Milan.

Svolta vicina per Giampaolo. Il Psg su Donnarumma

Sistemate le caselle dirigenziali, toccherà poi all’allenatore: nel fine settimana è attesa la svolta per Marco Giampaolo, la prima scelta di Paolo Maldini per la panchina. Poi sarà solo mercato: il budget a disposizione del nuovo ds è salito dai 25 milioni inizialmente previsti a 45, a cui andranno aggiunti i ricavi delle cessioni. Tra queste, quella più importante potrebbe essere quella di Gigio Donnarumma in direzione Psg, club che è tornato a interessarsi al giovane portiere: una pluslavenza che permetterebbe ai rossoneri di fare un mercato importante e non solo legato ai giovani.