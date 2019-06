Il nome di Matthijs De Ligt è senz’altro uno dei più caldi del calciomercato estivo. Tutti i top club europei hanno mostrato interesse, su tutti il Barcellona e la Juventus, ma anche il Paris Saint-Germain e il Manchester United tra le altre. Il difensore inizialmente sembrava già promesso ai catalani, ma nell’intervista rilasciata al Mundo Deportivo ha espresso la necessità di dover ragionare bene su questa scelta. “Per me è un grande onore avere tutte queste attenzioni importanti. Non so ancora cosa mi dice il cuore, finora mi sono concentrato soltanto sull'Ajax e sulla nazionale. Durante le vacanze potrò pensare bene e decidere il mio futuro, mi prenderò il mio tempo. La cosa fondamentale sarà avere spazio e giocare molto. Il Barcellona ha grandi difensori, ma la competizione non mi spaventa: è normale nei grandi club. Sarebbe bello giocare con De Jong e Messi, ma devo anche badare a ciò che è meglio per me. I soldi ora non sono un problema, forse non è ancora il momento di andare al Barcellona. Ci dovrò riflettere durante le vacanze” ha detto il calciatore.

L’invito di Cristiano Ronaldo

Impossibile non immaginare un collegamento tra queste parole e quanto accaduto al termine della finale di Nations League, che ha visto di fronte Portogallo e Olanda. Al fischio finale, infatti, Cristiano Ronaldo si è avvicinato a De Ligt, dicendogli qualcosa che lo ha fatto ridere. Il difensore ha poi rivelato che CR7 lo ha invitato a raggiungerlo alla Juventus e che l’ilarità era dovuta alla sorpresa per la richiesta. Di certo, l’olandese non sarà rimasto indifferente alla proposta di Ronaldo.