Dejan Lovren entra nell’orbita del Milan. Il difensore del Liverpool è il nuovo obiettivo per il calciomercato estivo rossonero, uno dei nomi sulla lista del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini. Il 29enne (18 presenze stagionali in tutte le competizioni e un gol, ndr), fresco vincitore della Champions League con i Reds, potrebbe essere un rinforzo di esperienza per la difesa rossonera: primi contatti per impostare il colpo, con il croato che è in uscita dal club inglese. Nel frattempo, a Milano è pronto a insediarsi Frederic Massara, ex ds della Roma: la firma a breve, sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, dopo il no di Tare, che resterà alla Lazio. Il primo colpo estivo potrebbe essere Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo. Incontro nel pomeriggio di martedì con il suo agente, Giuseppe Riso: c'è la volontà di andare avanti e capire le condizioni dell'operazione, che potrebbe concludersi in modo positivo.



Giampaolo allenatore, la svolta a fine settimana



Nel fine settimana è invece attesa la svolta per quanto riguarda l’allenatore, che dovrebbe essere Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria è al momento a Giulianova e resta la prima scelta per la panchina. L’appuntamento per formalizzare i termini del contratto con il Milan è previsto per venerdì. Continua, intanto, anche la corte a Zvonimir Boban, individuato da Maldini come uomo forte anche a livello di rapporti con le istituzioni. L’attuale vicesegretario generale della Fifa è molto tentato dall’idea di tornare in rossonero.