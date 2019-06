Entra sempre più nel vivo il mercato in casa Milan. Dopo aver incassato il no di Igli Tare, che ha deciso di rimanere alla Lazio, il profilo scelto da Paolo Maldini per il ruolo di direttore sportivo è quello di Ricky Massara, ex Roma con il quale la società avrà un incontro nella giornata di martedì. Qualora si dovesse trovare un accordo, Massara sarà il nuovo ds del Milan. A quel punto si inizierà a lavorare per mettere a disposizione del futuro allenatore rossonero Marco Giampaolo – con il quale è previsto un appuntamento a Giulianova nella giornata di venerdì 14 giugno per formalizzare tutto – la migliore rosa possibile. Un’idea di Massara potrebbe essere Christian Kouamé: l’attaccante del Genoa, infatti, sarebbe stato il primo acquisto del ds se fosse rimasto alla Roma. Chissà dunque che Massara non possa provare a portare l’ivoriano classe ’97 al Milan, dove ritroverebbe Krzysztof Piatek.

Kouamé-Piatek, coppia d’oro al Genoa

Un’idea che stuzzica quella che porterebbe a Kouamé, che qualora dovesse andare al Milan ritroverebbe appunto Piatek. I due, nella prima parte della stagione 2018/19, hanno formato una vera e propria coppia d’oro al Genoa. Con l’attaccante polacco, infatti, Kouamé – che ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con 38 presenza condite da 4 gol e 6 assist – si è espresso al meglio, attirando su di sé le attenzioni di diversi club. Anche grazie al suo contributo è arrivata l’esplosione di Piatek, che a suon di gol si è meritato la chiamata del Milan. Dopo l’addio del compagno di reparto l’ivoriano – così come tutto il Genoa - ha accusato una leggera involuzione: chissà che Massara non possa ricomporre la coppia d’oro al Milan.