In attesa di definire la questione allenatore e di ufficializzare la prossima guida tecinica, Paulo Fonseca, la Roma continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Idee chiare per la società giallorossa, che non solo ha iniziato a portare avanti i contatti per Veretout della Fiorentina, ma ha anche puntato un nuovo profilo per la difesa. Mirino ben puntato e obiettivo individuato, sul taccuino del club del presidente Pallotta è finito Denis Vavro, centrale slovacco in forza al Copenaghen. Vavro, classe ’96, in passato era stato cercato anche dall’Atalanta e prima di trasferirsi al Copenaghen, club del quale è un punto di forza, si era messo in mossa con lo Zilina, squadra nella quale era cresciuto anche Milan Skriniar. E proprio con il centrale dell’Inter Vavro forma la coppia difensiva in Nazionale. Molto ben strutturato (1,93 m di altezza), forte fisicamente e insuperabile nel gioco aereo, Vavro è seguito molto attentamente dalla Roma, che ha già iniziato a prendere informazioni con il Copenaghen. La valutazione che fa di lui il club danese è di 12 milioni di euro: contatti in corso.

Questione allenatore: Fonseca atteso in città

Manca soltanto nero su bianco, ma la Roma ha già trovato l’accordo con quello che sarà il suo prossimo allenatore, Paulo Fonseca. Il portoghese si libererà dallo Shakhtar Donetsk per 2 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 5 milioni richiesti inizialmente dal club ucraino, e presto dovrebbe presentarsi a Roma per formalizzare tutto e iniziare il suo lavoro sulla panchina giallorossa. Chi attende la sua ufficializzazione è invece Gianluca Petrachi, direttore sportivo designato. La Roma sta proseguendo ancora il lavoro diplomatico con il presidente del Torino Urbano Cairo, che non ha ancora liberato il dirigente. Si continuerà a parlare per trovare un accordo vantaggioso per tutte le parti in causa.