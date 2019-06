Primi passi per la Roma che verrà. Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore, arriva dallo Shakhtar Donetsk ed è atteso a giorni nella Capitale; nonostante manchi ancora l'ufficialità, però, il portoghese sta già lavorando per costruire una squadra competitiva. L'ultimo nome è quello di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina classe '93, arrivato al Franchi due stagioni fa dopo un anno al Saint Etienne. Primi contatti già avviati, è un giocatore che piace a Fonseca e potrebbe essere il primo acquisto della sua gestione.

Veretout piace anche a Napoli e Atalanta

Non solo la Roma sul francese: è un obiettivo per il centrocampo anche per Napoli e Atalanta. Veretout piace sia ad Ancelotti che a Gasperini, la Fiorentina non vorrebbe privarsene ma di fronte a un'offerta importante potrebbe vacillare. Veretout gioca alla Viola dall'estate del 2017, ha segnato 15 reti in due stagioni (molte delle quali da calcio piazzato e su rigore), 5 nell'ultimo anno. Titolarissimo sia con Pioli che con Montella, in stagione ha collezionato 37 presenze. Intriga la Roma e Paulo Fonseca, ma non solo.