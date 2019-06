Pantaleo Corvino e la Fiorentina, la storia è giunta al capolinea. Con il cambio di proprietà e l'arrivo del nuovo presidente Rocco Commisso, la società viola e il direttore sportivo, il quale da tre stagioni aveva iniziato la sua seconda avventura a Firenze, hanno deciso di interrompere il rapporto lavorativo. La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Corvino e la Fiorentina si separano.

La nota del club

A comunicare la risoluzione consensuale con Corvino alla Fiorentina è stata la stessa società viola attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "La Fiorentina comunica, insieme al Direttore Generale dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino, che si è deciso di comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. È iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente. Il Direttore Corvino nelle sue esperienze in viola ha contribuito con il suo lavoro a far si che la Squadra raggiungesse traguardi molto prestigiosi e, sotto la sua gestione, si é provveduto anche a dare nuova linfa al Settore Giovanile gigliato che ha potuto mettere in bacheca vari titoli Nazionali. La Fiorentina ringrazia Pantaleo Corvino per tutto ciò che ha dato al Club viola e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale".

Torna Pradè?

Al posto di Corvino, è viva l'ipotesi che porterebbe al ritorno di Daniele Pradè. Il direttore sportivo, il quale aveva un impegno con la Sampdoria, lascerà certamente l'Udinese, ma la chiamata della Fiorentina potrebbe essere decisiva. Si potrebbe dunque verificare un suo ritorno a Firenze, dove ha già lavorato con buoni risultati sempre con Montella in panchina.