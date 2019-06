Sarri-Juventus, si va avanti in attesa della chiusura dell'operazione e dell'ufficialità del ritorno dell'allenatore in Italia. Nel pomeriggio di oggi c'è stato un incontro a Milano tra la Juventus, rappresentata da Fabio Paratici e il suo braccio destro Claudio Chiellini, e Fali Ramadani, intermediario dell'operazione e rappresentante di Sarri. Un incontro di circa due ore - con le immagini che testimoniano per la prima volta le parti al lavoro insieme - in cui si sono discussi gli ultimi dettagli e che certifica quanto sia vicino il traguardo: il contratto di Sarri sarà biennale, con opzione per il terzo.

Filo diretto con Londra



Nel frattempo a Londra si sta lavorando per ottenere il via libera definitivo dal Chelsea: i legali di Maurizio Sarri e i Blues, si sono incontrati per provare ad arrivare all'intesa conclusiva per la risoluzione del contratto dell'allenatore. In discussione qualche dettaglio e alcune pendenze finali, come quella riguardante l'ultimo stipendio del mese di giugno. Tra Londra e Milano, dunque, si sta scrivendo il futuro della Juventus e di Maurizio Sarri.