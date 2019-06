Rocco Commisso è al lavoro: vuole riportare Gabriel Omar Batistuta a Firenze. L’ex attaccante, bandiera viola dal 1991 al 2000, potrebbe avere un posto in dirigenza dopo l’insediamento della nuova proprietà. “Io e Commisso ci siamo incontrati e abbiamo parlato - ha confermato l’argentino da Firenze ai microfoni di Sky Sport - Per il momento è finito tutto lì, dipende cosa vogliono loro che io faccia. Vivo in Argentina e mi dovrei spostare. Vediamo, io aspetto. Se mi chiamano vorrei essere utile, altrimenti restiamo così come siamo”. Messaggio chiaro, dunque, quello di Batigol: sposerà il progetto viola solo per un posto in società che possa farlo crescere. "Si vede molto ottimismo e il cambio di proprietà ha dato tanto entusiasmo alla piazza - ha concluso Batistuta - Commisso penso sia uno che vuole fare veramente qualcosa per la Fiorentina. I tifosi lo hanno accettato, adesso sta a lui". Batistuta a Firenze ha festeggiato anche i propri 50 anni davanti ai tanti tifosi presenti in Piazza della Signoria.