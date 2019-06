Il Parma si prepara alla sua seconda stagione consecutiva in Serie A. L'obiettivo è sempre la salvezza, che passerà dai gol del prossimo attaccante. il futuro di Inglese (9 gol in 25 giornate per lui) è ancora tutto da scrivere, motivo per cui il club proverà a regalare a D'Aversa un'altra punta centrale. Tanti i nomi presenti sulla lista degli obiettivi, da Ciano a Petagna. Da Balotelli a Pinamonti. Già, il sogno si chiama Super Mario, anche se portarlo via dal Marsiglia non sarà semplice, dal momento che è ancora ampia la forbice fra l'offerta comunque sostanziosa del Parma e il ricchissimo ingaggio del classe 1990 (otto gol nella seconda parte di Ligue 1). Bene provarci dunque, ma meglio tenersi aperta un'alternativa. Questa porta direttamente all'attaccante di proprietà dell'Inter, con Pinamonti che nell'ultima stagione è stato protagonista prima con il Frosinone (5 gol in 27 partite) e poi con l'Italia nel Mondiale U20 (4 reti segnate). Il Parma continua a trattare su più fronti, sospeso fra sogni e obiettivi concreti.

Il mercato del Parma

"Grazie a tutti per questi cinque mesi incredibili - aveva scritto Balotelli dopo l'ultima partita con il Marsiglia - non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma voglio davvero ringraziare l'allenatore, lo staff, i giocatori, il presidente, i direttori e tutti quelli che lavorano per l'OM. Grazie anche ai tifosi. Speriamo di vederci presto, altrimenti buona fortuna per tutto per i prossimi anni". Righe che lasciavano pensare ad un addio e che potrebbero far sperare il Parma. Non c'è solo l'attacco fra i pensieri di Faggiano però. Per la difesa piace infatti Andrew Gravillon, di proprietà dell'Inter e visto al Pescara nell'ultima stagione in B, mentre in uscita restano Jacopo Dezi e Leo Stulac: su di loro c'è l'Empoli di Bucchi, prossimo a sedersi sulla panchina azzurra.