Da Bologna... al Bologna! Allo stadio Renato Dall'Ara si è chiusa, lo scorso 20 aprile, l'esperienza di Walter Sabatini alla Sampdoria, dopo una violenta lite con il presidente Ferrero in seguito a una sconfitta per 3-0. A distanza di due mesi, il dirigente italiano, riparte proprio dal Bologna. O meglio, Walter Sabatini lavorerà per la Free 2 Be Holdings Inc., società che controlla sia il club rossoblù che il Montreal Impact. L'ex Roma e Sampdoria svolgerà il ruolo di coordinatore dell'area tecnica di entrambe le squadre.

Il comunicato

Questo l'annuncio ufficiale: "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e Montreal Impact, comunica di aver sottoscritto un contratto con Walter Sabatini. Sabatini sarà responsabile, pertanto, della supervisione e del coordinamento delle operazioni calcistiche dei due club. La conferenza di presentazione di Sabatini avrà luogo domani alle 14 presso la sala stampa del Centro Tecnico N. Galli. Nel pomeriggio di domani (ora italiana) Joey Saputo e il presidente del Montreal Impact Kevin Gilmore saranno a disposizione dei giornalisti canadesi presso il Centro Tecnico Nutrilait a Montreal".