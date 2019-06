Luis Muriel è il primo rinforzo dell'Atalanta in vista della stagione 2019/2020, la prima dei bergamaschi in Champions League. L'operazione è stata conclusa nella giornata di oggi, ma già negli scorsi giorni l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, aveva definito i dettagli della trattativa con il club nerazzurro. Muriel, nella seconda parte della scorsa stagione in prestito alla Fiorentina (23 presenze e 9 reti tra Serie A e Coppa Italia con la maglia viola), arriverà all'Atalanta a titolo definitivo. In cambio al Siviglia andrà una cifra superiore ai 15 milioni di euro più bonus. Una notizia che arriva mentre l'attaccante classe 1991 è impegnato in Brasile in Copa America. Con la sua Colombia è stato costretto ad abbandonare il campo a partita in corso nella sfida inaugurale contro l'Argentina, rimediando una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro senza lesioni associate, che comporterà uno stop compreso tra le 5 e le 7 settimane. L'Atalanta ha superato una folta concorrenza e le volontà del club sono state espresse nelle modalità d'acquisto, a titolo definitivo. Muriel arriva in un attacco che comprende già il connazionale Zapata, Ilicic e Gomez, calciatori che l'Atalanta - come spiegato da Gianluca Di Marzio - ha intenzione di trattenere. A testimonianza della voglia di rispondere presente a un appuntamento importante come la Champions.