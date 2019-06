Come anticipato da Sky Sport nelle scorse settimane la Fiorentina del nuovo proprietario Rocco Commisso sta pensando di affidare a Gabriel Omar Batistuta un incarico dirigenziale nell'organigramma del club viola. L'ex attaccante argentino, che ha indossato la maglia della Fiorentina dal 1991 al 2000, ha incontrato ieri a Firenze Joe Barone, braccio destro di Commisso, per definire i dettagli del suo eventuale ruolo in società. Nella giornata di oggi, dopo aver pranzato con il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni, che però lasciano trasparire un discreto ottimismo per il buon esito della trattativa: "Barone? Ieri è stato un incontro piacevole. Sono contento di aver conosciuto la nuova proprietà, ma purtroppo al momento non ho altro da dire. Anche io sono impaziente ma intanto ho avuto una buona impressione. Accordo? No – ha concluso Batistuta – ancora non siamo da nessuna parte. Commisso? Spero di incontrarlo presto".