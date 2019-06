Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Lecce, doppia pista turca

Resta in bilico l’affare Burak Yilmaz. Oggi il ds giallorosso Meluso tornerà in Italia. Le parti restano sulle loro posizioni. Il Lecce, forte di un accordo chiuso col giocatore (biennale con opzione per il terzo), spinge per chiudere ma non vuole pagare il cartellino al Besiktas. Si attende che l’attaccante rientri dalle vacanze per parlare col Besiktas, vedremo se basterà il suo desiderio di fare questa nuova esperienza per liberarlo. Serviranno due-tre giorni per capire se il sogno del Lecce può diventare realtà. Vicino anche l’arrivo di Ertugrul Ersoy. Per il difensore centrale classe 1997, capitano del club turco. L'offerta al Bursaspor è di 1,4 milioni + bonus. I giallorossi hanno riscattato il difensore Meccariello dal Brescia.