Claudio Lotito in un’intervista precedente aveva risposto così alla domanda sulla permanenza di Luis Alberto: “Vedremo, se c’è una cosa che nel mondo del calcio non manca sono i giocatori”. Una riflessione che al calciatore spagnolo non è piaciuta e lo ha voluto rendere noto in un’intervista che a sua volta ha rilasciato ad ABC. “Non ho voluto parlare nell’ultimo periodo, oggi lo voglio fare per dire ciò che penso. Due giorni fa sembrava che fossi incedibile, ora invece non più. Vedremo cosa succederà. Ma non riesco a capire quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio e non va bene. Abbiamo vinto due trofei e così si rischia di non valorizzare i propri giocatori” ha detto il centrocampista.

Ottimo rapporto con Inzaghi

Il contratto di Luis Alberto ha scadenza del 2022, il Siviglia aveva mostrato interesse lo scorso anno e potrebbe riprovarci in estate: “Non mi ha ancora chiamato ma ci sono stati dei contatti con il mio agente. L’unico che mi ha chiamato è stato Simone Inzaghi, mi ha detto che sono importante per il suo progetto e che vorrebbe che rimanessi. Con lui ho un rapporto che va oltre il campo, ne riparleremo dal 9 luglio in ritiro”.