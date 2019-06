Gigi Buffon di nuovo in Italia, all'Atalanta? Pazza idea, suggestione o... tentativo concreto. Sì, la Dea, fresca di qualificazione in Champions League, ha provato e sta provando a convincere l'ex portiere di Juventus e PSG, giunto alla fine della sua esperienza in Francia e attualmente svincolato. Buffon porterebbe quell'esperienza necessaria in una competizione come la Champions, dall'alto delle sue tante stagioni disputate in Europa. Scenario affascinante, ma non facile da realizzare: perché su Buffon c'è un'offerta concreta che arriva dal Porto; la squadra portoghese è al momento in pole.

Per il centrocampo piace Malinovskyi

Non solo l'idea Buffon, l'Atalanta si muove anche a centrocampo: un nome che piace alla dirigenza nerazzurra è quello di Ruslan Malinovskyi, centrocampista classe '93 del Genk sul quale, però, c'è anche la Sampdoria.