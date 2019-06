Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Pulgar non si muove, in uscita Donsah

Summit di mercato milanese di oltre due ore per il Bologna. Presenti Fenucci, Bigon, Sabatini e Mihajlovic. Si è parlato degli acquisti futuri soprattutto in difesa e attacco (Defrel, Kouame). Ma anche delle alternative a Lyanco, nonostante il Bologna proverà fino all'ultimo con il Torino a tenerlo. Tra gli esuberi si è fatto il nome di Calabresi che si cercherà di mandare in prestito. Infine Pulgar e Destro non si muovono. Per il centrocampo piace Sanjin Prcic, centrocampista bosniaco (ma nato in Francia) del Levante ma in prestito allo Strasburgo, con un passato in Italia tra Torino e Perugia. In uscita Donsah: lavori in corso coi turchi del Rizespor, offerta per un prestito con diritto di riscatto.