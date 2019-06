Ozan Kabak è il primo obiettivo per la difesa del Milan. La società rossonera ha ulteriormente ritoccato l'offerta di ingaggio al giocatore nella giornata di oggi e attende nelle prossime ore una risposta; una mossa, questa, che potrebbe rivelarsi decisiva visto che a Kabak le offerte da altri club non mancano. Il difensore turco, talento del 2000, è in scadenza: oggi nuovi contatti, dal Milan filtra un cauto ottimismo circa il buon esito dell'operazione. Già nella giornata di domani potrebbero esserci nuovi sviluppi.

Sarà addio con lo Stoccarda



Una cosa è certa: Kabak non resterà allo Stoccarda: "C'è una clausola rescissoria (di 15 milioni, ndr) per Kabak - ha detto il direttore sportivo dei tedeschi Sven Mislintat - dobbiamo essere realisti e non crediamo resterà con noi. Ci sono tante squadre interessate - ha aggiunto - ma la clausola ha una scadenza".