L'attesa è finita, con l'ufficialità di ieri anche la panchina del Milan ha trovato un nuovo padrone. Marco Giampaolo, del Milan, era stato promesso sposo. Dopo l'anno (2015-16), fantastico, trascorso ad Empoli. Una qualità di gioco così grande, quella della sua squadra, tale da impressionare Adriano Galliani che lo avrebbe voluto in rossonero: "Con il dottor Galliani ci siamo visti e ci siamo sentiti spesso in quel periodo - disse Giampaolo a Paolo Condò durante "Mr. Condò" - Ero il suo candidato ma poi, come spesso accade nel calcio, le cose sono cambiate". E sono cambiate in positivo perché Giampaolo racconta: "Ancora prima del Milan mi aveva chiamato Osti alla Samp ma su quella panchina c'era Montella, se fosse andato via lui sarei arrivato io. Se così non fosse stato non sarei andato né alla Samp e molto probabilmente neanche al Milan".