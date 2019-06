James Rodriguez è uno degli obiettivi principali nel calciomercato estivo 2019 del Napoli. Dal Brasile, dove è impegnato con la sua Colombia (qualificata ai quarti grazie alla vittoria sul Qatar, con Zapata a segno su suo assist) nella Copa America 2019, il giocatore del Real Madrid, reduce da un biennio in prestito al Bayern Monaco, ha parlato del possibile trasferimento in Serie A: "Si tratta di un club pieno di storia - la sua ammissione - ci ha giocato anche Diego Armando Maradona ma la tradizione del Napoli va oltre. Credo che mi troverei bene in quel contesto". Il Napoli è al lavoro per portarlo in Italia su richiesta di Carlo Ancelotti. Il giocatore classe 1991 non si è però sbilanciato oltre, spiegando di essere pienamente concentrato sulla sua nazionale: " Ora penso solo alla Colombia e alla Copa America".

Ospina su James: "Gli piacerebbe venire a Napoli"

Del possibile approdo di James a Napoli ha parlato anche un compagno di nazionale del giocatore del Real Madrid, il portiere David Ospina, il cui cartellino è stato riscattato dal Napoli pochi giorni fa. "Lui sa che il Napoli una grande squadra e gli piacerebbe venire a Napoli - ha spiegato Ospina in mixed zone dopo la partita tra Colombia e Qatar - prenderà la decisione migliore per la sua carriera". Dichiarazioni che arrivano da chi, oltre che un compagno di avventura con i Cafeteros, è anche legato da un rapporto di parentela a Rodriguez: Ospina è infatti lo zio della figlia di James, che è stato sposato con la sorella del portiere del Napoli per sette anni, prima del divorzio maturato nel 2017. "Ora James è concentrato sulla Copa America - ha concluso Ospina - ma se l’affare si potesse fare sarebbe fantastico. Sarebbe bellissimo averlo in squadra per raggiungere i prossimi obiettivi".