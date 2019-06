Il nuovo allenatore della Juventus ha spiegato le sue idee tattiche per Cristiano Ronaldo e compagni: "Non si può partire dal modulo e poi mandare via o prendere i giocatori. Bisogna avere le idee chiare sui 2-3 giocatori che possono fare la differenza, parlarci e capire come metterli nelle condizioni di farlo. Ho fatto il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 4-3-2-1. Al Chelsea avevo un 4-3-3 diverso da quello del Napoli. Io organizzo la squadra in 70 metri ma negli ultimi 30 si gioca su principi, lasciando libertà. Il modulo sarà una conseguenza"

SARRI, IL TESTO INTEGRALE DELLA PRESENTAZIONE

SUL NAPOLI - SULLA CHAMPIONS - SU CR7

IN TUTA IN PANCHINA? LA BATTUTA

PARATICI TRA SARRI E I PROSSIMI OBIETTIVI