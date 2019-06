In attesa di capire l’evoluzione del calciomercato in entrata, il Milan si prepara a programmare l’estate, che sarà inevitabilmente fatta anche di cessioni. Mentre Boban e Gazidis sono andati a Londra nella giornata di venerdì per conoscere i vertici di Elliott, Maldini e Massara hanno incontrato a Casa Milan Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone, e Alessandro Lucci, procuratore di Davide Calabria (e anche di Suso). Le novità che riguardano i due giovani Azzurri sono importanti: Cutrone, infatti, per la prima volta non è considerato incedibile. Se è vero che l’attaccante non è sul mercato, è possibile che possa partire a fronte di offerte da circa 25 milioni di euro, che il Milan non rifiuterebbe. E c’è già chi si è mosso, come la Fiorentina: il classe 1998 piace a Montella, colui il quale lo ha lanciato tra i grandi. Discorso opposto, invece, per Calabria: forte interesse per lui di Valencia e Siviglia, ma il Milan, per volere in primis di Maldini, non ha al momento intenzione di farlo partire. L’esterno resta al centro del progetto di Marco Giampaolo, così come Suso.