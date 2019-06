Sono passati più di vent'anni, e la storia ha deciso di riavvicinarli: Frederic Massara detto Ricky da una parte, Marco Giampaolo dall'altra. Ieri nella Fidelis Andria in Serie B, oggi nel nuovo Milan che Paolo Maldini sta plasmando. La foto scattata insieme è quella della stagione 1995-96, due figurine scattate in Puglia in un'annata sfortunata e culminata con la retrocessione. Frederic in quella squadra giocava in attacco per il secondo anno di fila. Giampaolo, di mestiere centrocampista, era lì da poco, via Siracusa, e sarebbe ripartito la stagione dopo per giocare col Gualdo. In mezzo più di vent'anni, dove entrambi hanno prima continuato a giocare, prima di scegliere uno la via del dirigente (dopo qualche anno da vice allenatore) e l'altro quella della panchina. Con un destino in comune scritto a tinte rossonere.