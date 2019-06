Totti alla Sampdoria? Fino a un mese fa pura utopia, oggi può diventare realtà. L'ex capitano e dirigente della Roma è ufficialmente libero dopo l'interruzione del suo rapporto con i giallorossi. La conferenza stampa, le 70 domande dei giornalisti, il Salone d'Onore del Coni con i compagni di una vita in prima fila. Ormai è già storia, perché Francesco Totti è pronto a rimettersi in gioco. Due proposte fin qui, Fiorentina e Sampdoria, ma i blucerchiati del presidente Massimo Ferrero fanno sul serio.

Ferrero spera nel 'sì' di Totti

Il patron della Samp spera in una risposta positiva. Tuttavia, nonostante la proposta, Totti è ancora dubbioso, incerto, soprattutto per via del suo passato alla Roma. E' stato una bandiera, il capitano, un simbolo, e continua ad esserlo tutt'ora nonostante l'addio.

Il concetto di 'romanità' è molto forte. Ferrero gli ha lasciato il tempo di capire con calma l'offerta che gli ha presentato, ma spera di ottenere una risposta entro 15 giorni. E' una sua idea, proprio come Di Francesco, nuovo allenatore della Samp al posto di Giampaolo, volato al Milan. E quando il patron blucerchiato si mette in testa di arrivare fino in fondo poi ci arriva. Intanto, Totti riflette in vacanza, potrebbe prendere una decisione storica.