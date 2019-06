Una foto che porta allo scoperto uno degli obiettivi di mercato del Milan. Il nuovo direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini, infatti, è stato immortalato in esclusiva da "El Chiringuito" in compagnia di Theo Hernandez a Ibiza. Il terzino sinistro francese classe 1997 di proprietà del Real Madrid, protagonista di un’ottima stagione in prestito con la maglia della Real Sociedad, entra dunque sempre più in orbita rossonera. Nei giorni scorsi la dirigenza del Milan al gran completo – da Boban e Massara a Maldini – era stata a Madrid per parlare con il Real: un incontro istituzionale e di rappresentanza, ma nel corso del quale sono stati affrontati anche argomenti di mercato. Il Milan, infatti, si è informato sui giocatori in uscita dal Real, puntando l’obiettivo su alcuni nomi che potrebbero fare al caso di Giampaolo. Tra questi, oltre a Dani Ceballos, proprio Theo Hernandez: l’incontro tra Maldini e il giocatore è la conferma definitiva.

I numeri di Theo Hernandez

Secondo quanto riporta "El Chiringuito", nel corso dell’incontro avvenuto in mattinata a Ibiza il direttore tecnico rossonero ha illustrato a Theo Hernandez i progetti del nuovo Milan. Corsa e fisico importante (184 cm), il terzino sinistro classe 1997 ha disputato nell'ultima stagione 24 presenze in Liga con la maglia della Real Sociedad, impreziosite da 1 gol e due assist. Nonostante la giovane età, Theo Hernandez può contare già su una buona esperienza internazionale maturata con il Real, club dove è arrivato nell’estate dal 2017 dall’Atletico Madrid e con cui ha vinto una Champions League, 2 Mondiali per Club, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Spagnola. 23 presenze e 3 assist tra tutte le competizioni: questi i numeri di Theo Hernandez con la maglia del Real.