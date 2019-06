Il Milan prepara l'offerta per Torreira dell’Arsenal, il pupillo di Giampaolo. Roma attivissima sul mercato: incontro positivo per Veretout, per l'attacco spunta Lammers e si tratta col Napoli per l'operazione Manolas-Diawara. Ricca offerta dalla Cina per El Shaarawy. La Juve continua i contatti per De Ligt: si punta all'accordo col giocatore. In giornata atteso il sì di Rabiot. Il Genoa si avvicina a Barreca, Samp pronta a ufficializzare Maroni

