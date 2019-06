Simone Padoin lascia Cagliari dopo tre stagioni. L'annuncio lo ha dato lo stesso giocatore sulla propria pagina Instagram, sulla quale ha postato una lunga lettera dove ringraziava compagni, allenatore, società e tifosi. La carta d'identià dice 35 anni e undici stagioni di Serie A alle spalle. Nell'ultima 30 le presenze collezionate in campionato, un rendimento che dimostra quanto sia ancora affidabile a certi livelli. Chissà dove sarà il suo futuro, chissà quali offerte gli capiteranno sul tavolo. Una, intanto, è nota a tutti. Lo porterebbe all'estero, direzione Spagna: "Vieni All'Atletico Pado!" Gli ha scritto, infatti, Alvaro Morata, amico ed ex compagno ai tempi della Juventus. Mica male come prossima destinazione. Padoin tornerebbe a giocare la Champions e a lottare per il titolo. Un'ipotesi tanto affascinante quanto remota però: "Alvarito, ci verrei volentieri a Madrid - ha risposto sempre su Instagram il classe 1984 - però vengo a curarti il giardino e a pulirti la piscina". Ironia, come sempre nella vita di Padoin. Anche per questo, ovunque sia andato, è riuscito a farsi apprezzare. Basti vedere i commenti sotto la sua lettera di addio ai rossoblù per farsene un'idea. Non c'è solo Morata, ma anche altri compagni o ex compagni: da Joao Pedro a Castan, da Cragno a Pazzini e Pisacane. Al cagliari mancherà certamente la sua esperienza. Adesso Padoin è pronto per un'altra avventura.