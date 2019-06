Clamoroso ritorno in vista per Buffon, che ha dato l'ok alla Juve a fare il vice Szczesny. Inter, si sblocca Dzeko. Intanto Pastorello: "Lukaku non è impossibile". Roma, lo Shanghai Shenhua alza l'offerta per El Shaarawy. Torreira spinge per il ritorno in Italia, Giampaolo lo vuole al Milan. Il Genoa chiude per Barreca

