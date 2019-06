La trattativa tra Matthijs de Ligt e la Juventus procede, con il prezzo del cartellino del difensore che balla tra i 65 e i 75 milioni di euro, ma i bianconeri devono cercare di accelerare i tempi di chiusura per evitare colpi di scena. In Spagna infatti assicurano che il Barcellona non avrebbe mollato la presa sul giocatore olandese classe 1999. Il capitano dell'Ajax è in vacanza, tra gli Stati Uniti e il mar dei Caraibi ma, secondo il Mundo Deportivo, l'opzione catalana non sarebbe del tutto tramontata. Mentre a Torino la dirigenza della Juventus è al lavoro con l'agente Mino Raiola per cercare un'intesa definitiva sull'ingaggio del giocatore, vicino ai 12 milioni di euro netti più bonus, e su una possibile clausola da 150 milioni di euro per il suo cartellino, il Barcellona starebbe provando a pressare De Ligt anche attraverso il suo amico ed ex compagno di squadra Frenkie De Jong, fresco di arrivo nel club blaugrana. I due si sentono spesso e il centrocampista sarebbe uno dei principali sponsor per il trasferimento del difensore in Spagna.

Mundo Deportivo: "Incontro Piqué-De Ligt alle Bahamas"

Non solo i canali ufficiali, quelli del dialogo tra le dirigenze e con gli agenti che rappresentano i giocatori più richiesti. Nelle trame del calciomercato ci sono anche gli incroci fortuiti, come quello che avrebbe visto protagonisti De Ligt e Gerard Piqué alle Bahamas. Alla pari del difensore del Barcellona, accompagnato dalla sua compagna Shakira e dai due figli della coppia, anche De Ligt ha scelto l'arcipelago di fronte a Miami per rilassarsi con la sua fidanzata AnneKee Molenaar. Il consiglio di una stella per far pendere l'ago della bilancia verso la propria squadra. Un po' quello che aveva fatto Cristiano Ronaldo al termine della finale di Nations League giocata il 9 giugno tra Portogallo e Olanda, quando era stato lo stesso De Ligt ad aver ammesso che CR7 lo aveva invitato a raggiungerlo alla Juventus.