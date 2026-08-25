Calciomercato, le news di oggi LIVE

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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di martedì 25 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23 da Capri

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E intanto Paratici: "Non abbiamo bisogno di vendere"

Nel prepartita della sfida contro la Roma, il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato della situazione Moise Kean: "Non abbiamo bisogno di vendere, i nostri giocatori vanno via solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e se troviamo un sostituto alla pari o migliore"

Kean vuole il Como: le richieste della Fiorentina

Il Como continua a spingere con decisione per Moise Kean ed è pronto a rilanciare con una nuova offerta per l'attaccante, che ha già dato il proprio gradimento al trasferimento in biancoblù. La Fiorentina non chiude la porta, ma attende un'intesa economica soddisfacente. I viola hanno già individuato in Beto un eventuale sostituto

Leao mai così vicino all'addio: Aston Villa in trattativa con il Milan

Rafael Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese, infatti, è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha avviato i contatti con il club rossonero. L'agente Jorge Mendes ha messo in contatto le due squadre ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Il giocatore ha aperto alla destinazione: la formazione inglese gioca la Champions League e anche per questo è una destinazione gradita.

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