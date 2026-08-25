Calciomercato, le news di oggi LIVE

Rafael Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese, infatti, è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha avviato i contatti con il club rossonero. L'agente Jorge Mendes ha messo in contatto le due squadre ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Il giocatore ha aperto alla destinazione: la formazione inglese gioca la Champions League e anche per questo è una destinazione gradita.