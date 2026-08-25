Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di martedì 25 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23 da Capri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Fiorentina, Kean vuole il Como. E Paratici spiega la situazione
- Milan, Leao mai così vicino alla cessione: l'Aston Villa su di lui
- E Nkunku va al Lipsia: è fatta, ora si programmano le visite mediche
- Juventus, per la porta arriva Grabara
- E si ripensa a Sorloth in attacco
- Lazio, nuova formula per arrivare a Pinamonti
- Per sostituirlo il Sassuolo pensa a Sebastiano Esposito
- Manchester City, dopo Bouaddi obiettivo Enzo Fernandez
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
E intanto Paratici: "Non abbiamo bisogno di vendere"
Nel prepartita della sfida contro la Roma, il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato della situazione Moise Kean: "Non abbiamo bisogno di vendere, i nostri giocatori vanno via solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e se troviamo un sostituto alla pari o migliore"
Kean vuole il Como: le richieste della Fiorentina
Il Como continua a spingere con decisione per Moise Kean ed è pronto a rilanciare con una nuova offerta per l'attaccante, che ha già dato il proprio gradimento al trasferimento in biancoblù. La Fiorentina non chiude la porta, ma attende un'intesa economica soddisfacente. I viola hanno già individuato in Beto un eventuale sostituto
Leao mai così vicino all'addio: Aston Villa in trattativa con il Milan
Rafael Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese, infatti, è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha avviato i contatti con il club rossonero. L'agente Jorge Mendes ha messo in contatto le due squadre ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Il giocatore ha aperto alla destinazione: la formazione inglese gioca la Champions League e anche per questo è una destinazione gradita.