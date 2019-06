Acquisti, ma non solo. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno costruendo l'Inter del futuro, ma allo stesso tempo c'è anche la necessità di sfoltire la rosa e far partire i giocatori non al centro del progetto di Antonio Conte. Con l'arrivo ormai definito di Stefano Sensi, i nerazzurri devono liberare una casella a centrocampo e il candidato principale a salutare la Pinetina è Borja Valero. Tra i tanti colloqui avuti oggi in sede dalla dirigenza nerazzurra, infatti, c'è stato anche quello con Alejandro Camaño, agente del classe '85. Sul giocatore è forte l'interesse della Fiorentina, ex squadra di Borja Valero tra il 2012 e il 2017 e con la quale c'è un rapporto di profonda stima reciproca. L'opera di rafforzamento e continuità con il passato voluta dal nuovo proprietario viola, Rocco Commisso, passa anche dai piedi del centrocampista che, a Firenze, ritroverebbe anche Vincenzo Montella e il ds Pradè. Le parti stanno lavorando per favorire questo ritorno che farebbe contenti tutti e, in particolare, il popolo fiorentino, pronto a riabbracciare il suo figliol prodigo.

La sua esperienza all'Inter e con la Fiorentina

L'avventura di Borja Valero in nerazzurro è destinata a concludersi dopo due anni. Fortemente voluto da Luciano Spalletti, nel suo biennio a Milano ha raccolto 75 presenze complessive, condite da 2 gol e un assist. Nella stagione da poco conclusa, invece, è sceso in campo 38 volte in tutte le competizioni, contribuendo alla seconda qualificazione in Champions consecutiva. Un'esperienza importante ma, probabilmente, di minor valore affettivo rispetto a quella vissuta con la maglia viola. 5 le stagioni disputate con la Fiorentina (con 17 reti e 45 assist), nella quale, grazie a tecnica, carisma e appartenenza, ha fatto innamorare il pubblico del Franchi.