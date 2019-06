Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo. In avanti il nome forte è quello di James Rodriguez, in uscita dal Real – dopo il prestito al Bayern Monaco – e legato da un ottimo rapporto con il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, che desidera riabbracciare. In difesa, invece, la società azzurra sta spingendo per Kostas Manolas. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha fornito gli ultimi sviluppi sulle due operazioni e non solo. "Le grandi squadre nascono da una grande difesa e un grande centrocampo – ha detto il numero uno del Napoli a margine di un evento alla Camera dei Deputati -. Manolas e Koulibaly insieme farebbero una grande coppia, come ne abbiamo avute altre in passato". Sul colombiano, De Laurentiis ha prima ironizzato, parlando di "old news, nel senso che è già vecchia…", e poi aggiunto dettagli importanti: "Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi – ha spiegato -, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore e c'è il Real Madrid: chi vivrà, vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo".

Il futuro di Allan e Insigne

Il presidente si è poi soffermato sul mercato in uscita: "Abbiamo 40 giocatori in rosa e dobbiamo sistemarne tanti – ha concluso -. Le offerte per Allan e Insigne? Se le proposte arrivano in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere anche in considerazione. Se, invece, si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare".