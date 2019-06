Un profilo giovane e di prospettiva. L'Inter ha preso Lucien Agoumé dal Bordeaux, trattativa conclusa sulla base di 4,5 milioni. Centrocampista, 17 anni, lo paragonano a Pogba. Venerdì effettuerà le visite mediche di rito e poi diventerà un giocatore nerazzurro. Cresciuto nell'Academy del Sochaux, Agoumé è il capitano della Francia U17. Centrocampista centrale, gran fisico, l'hanno soprannominato 'il nuovo Pogba'.

Chi è Lucien Agoumé?

Nato in Camerun nel 2002, Agoumé ha iniziato a giocare in Francia nel 2013, tra le fila dell'SC Clémenceau, per poi passare al Racing Besançon. Poi il Sochaux e il grande salto. Lì è cresciuto, arretrando anche la sua posizione: era un trequartista, oggi gioca da mediano davanti alla difesa. La sua crescita è andata di pari passo con il percorso in nazionale. Dopo aver militato nell'under 16, ora Agoume è il capitano e leader della Francia under 17. Con i bleus gioca prevalentemente come vertice basso o mezz'ala in un 4-3-3.