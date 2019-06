La Lazio fa sul serio per Denis Vavro. Il difensore del Copenaghen è uno degli obiettivi per la difesa dei biancocelesti. Nelle ultime ore c’è stato anche un blitz di uno dei dirigenti del club in Danimarca e l’affare sta prendendo corpo: si tratta per un trasferimento a titolo definitivo per 9 milioni di euro più 1 milione di bonus. Il giocatore è atteso nella giornata di venerdì a Copenaghen per effettuare le visite mediche di rito di inizio stagione e bisognerà capire cosa gli comunicherà il suo club. La volontà della Lazio - e in generale di entrambe le parti - sarebbe di chiudere l’operazione entro l’inizio di luglio, anche se la società danese vorrebbe prima comprare un altro difensore per cautelarsi. Su Vavro, in Italia, ci sono anche Atalanta e Roma, che al momento hanno però solo fatto qualche sondaggio. La Lazio resta dunque la grande favorita.

Un gigante per la Lazio: chi è Vavro

Un gigante dai piedi buoni: ecco chi è Denis Vavro, difensore centrale del Copenaghen. Un profilo che piace alla dirigenza biancoceleste, con caratteristiche piuttosto rare: nonostante i 193 cm di altezza, infatti, il classe 1996 sa farsi rispettare nelle situazioni in cui c’è da costruire il gioco, abbinando fisicità e tecnica. Dovesse andare alla Lazio, si presenterebbe in qualche modo come erede tecnico di Stefan De Vrij, oggi giocatore dell’Inter. Vavro ha compiuto 23 anni lo scorso aprile ed è anche uno dei pilastri difensivi (in coppia con Milan Skriniar) della nazionale slovacca: nell’ultima stagione ha disputato 50 partite con il Copenaghen, segnando anche due reti, entrambe nei preliminari di Europa League, contro i finlandesi del Kuopion Palloseura e contro il CSKA Sofia. Nel 2016-2017, quando ancora giocava in patria allo Zilina, ha chiuso una stagione a quota 6 reti, sintomo del suo fiuto del gol.