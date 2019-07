Un'altra lunga giornata di calciomercato si è conclusa: le trattative entrano sempre più nel vivo e la Serie A comincia a cambiare volto. A partire dal Bologna, che ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista olandese classe '97 Jerdy Schouten, che arriva a titolo definitivo dall'Excelsior. Rossoblù scatenati: preso anche Stefano Denswil, difensore olandese classe '93 che sosterrà nelle prossime ore le visite mediche; mentre è vicinissimo anche Tomiyasu, giapponese classe '98 che firmerà un contratto di cinque anni e sarà anch'egli un rinforzo in difesa. Sempre in tema di difensori, la Sampdoria dopo aver ceduto Andersen al Lione (ufficiale), sta pensando di sostituirlo con Magnani del Sassuolo: per ora un'idea, che potrebbe diventare una trattativa.

Lazio, lunedì visite per Lazzari. Genoa su Rog



Sul fronte Lazio, ormai ad un passo la chiusura per Lazzari della Spal: il centrocampista italiano sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì. Spal che continua la trattativa con l'Atalanta per D'Alessandro, rientrato dal prestito all'Udinese. Intanto oggi il club del presidente Lotito ha ufficializzato l'acquisto di Vavro, difensore slovacco nato nel 1996 che arriva dal Copenaghen. Un difensore che invece saluta la Serie A è Raul Albiol, che lascia il Napoli e torna in Spagna, al Villarreal: anche questo affare oggi è stato reso ufficiale. Infine, il Genoa: i rossoblu sono in pressing per Marko Rog, già oggi ci sono stati i primi contatti con il Napoli e con l'entourage del giocatore; sul fronte cessioni, invece, potrebbe partire Kouame. Per l'attaccante è forte l'interesse del Torino, che potrebbe proporre - oltre ad un conguaglio economico - anche Gustafson.