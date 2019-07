Non solo Bennacer, dopo Krunic. Il Milan non si ferma e vorrebbe investire ancora a centrocampo, reparto che Boban e Maldini vogliono all'insegna della qualità. Si spiega così il sondaggio, fatto nei giorni scorsi, per un profilo dalle grandi potenzialità: Gedson Fernandes, del Benfica. Classe 1999, portoghese: la società rossonera è consapevole delle difficoltà di un'eventuale trattativa; il Benfica è notoriamente una bottega molto costosa (come dimostra, per ultima, la cessione di Joao Felix all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro) e bisognerà capire se Maldini e Massara decideranno di andare avanti nell'operazione e a quali condizioni.

Chi è Gedson Fernandes

Ma chi è Gedson Fernandes? 20 anni compiuti a gennaio, ma in campo sembra un adulto. Tanto da conquistarsi la fiducia dell'allenatore al suo primo vero anno in squadra, collezionando con il Benfica complessivamente ben 46 presenze; 16 delle quali in competizioni europee, Champions ed Europa League. Gedson Fernandes è un centrocampista poliedrico, ma il suo ruolo è quello della mezzala in un centrocampo a tre. Il fisico tutt'altro che esile (è alto 184 centimetri) e le sue lunghe leve gli consentono di essere efficace sia in fase difensiva - nei recuperi - che in fase offensiva; la sua altezza, inoltre, non è un impedimento per un dinamismo sorprendente per la sua struttura. Nella stagione appena trascorsa, nella quale ha vinto il titolo con il Benfica, ha segnato pochi gol: soltanto 3. Uno degli aspetti in cui può migliorare, sicuramente. Ma il tempo e i mezzi sono tutti dalla sua parte: in attesa di sapere se lo vedremo in Italia o no.