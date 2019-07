Nuovo centrocampista in arrivo per il Milan dopo l'arrivo di Rade Krunic dall'Empoli. E per rinforzare il reparto, i rossoneri guardano nuovamente in casa dei toscani. Stavolta, infatti, l’obiettivo è Ismael Bennacer, calciatore algerino classe 1997. Il giocatore ha su di sé diverse squadre di Serie A, ma l'ingresso in trattativa del Milan sembra aver fatto la differenza. Nella tarda mattinata di giovedì è avvenuto un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, in cui si è cominciato a discutere del trasferimento dell’algerino.

Scatto Milan: Bennacer in arrivo

Quello tra Milan ed Empoli per discutere del fututo di Bennacer è stato sicuramente un incontro positivo: i rossoneri hanno individuato nel calciatore classe 1997 il profilo giusto per il centrocampo e hanno espesso la volontà di voler chiudere l'affare anche in tempi brevi. Un scatto che potrebbe risultare decisivo: dopo l'incontro di stamame, infatti, ci sono stati nuovi contatti positivi tra i club: operazione ormai in chiusura, con i rossoneri che lavorano per definire l'intesa totale già in serata.

La stagione di Bennacer

Bennacer è titolare inamovibile dell’Empoli da due stagioni e nell’ultima giocata in Serie A ha avuto un ottimo rendimento nelle 37 gare disputate, anche se non è riuscito a trovare il gol. Nei due anni in Toscana ha collezionato in totale 77 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.