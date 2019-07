La Fiorentina tenta l'assalto finale per Pol Lirola, difensore del Sassuolo che ha già dato il suo ok al trasferimento in viola. L'allenatore Vincenzo Montella e il direttore sportivo Daniele Pradè hanno individuato nel 21enne fresco di conquista del titolo europeo Under 21 con la Spagna, che in tre stagioni con i neroverdi ha totalizzato 73 presenze e una rete in Serie A, il rinforzo numero 1 per la fascia destra della difesa. La prima offerta presentata dalla Fiorentina al club emiliano è stata pari a 10 milioni di euro più bonus, una cifra destinata a crescere. I contatti tra le due società sono proseguiti nella giornata di ieri e si lavora sull'aumento della parte riguardante i bonus da garantire al Sassuolo.

In attesa di perfezionare l'operazione, il Sassuolo ha già individuato il possibile sostituto del terzino destro classe 1997. Si tratta di Jeremy Toljan, classe '94 di proprietà del Borussia Dortmund, che in passato è stato seguito anche da Napoli e Roma. Nato a Stoccarda da madre tedesca di origini croate e padre statunitense afroamericano, Toljan ha giocato l'ultima stagione in prestito con gli scozzesi del Celtic, mettendo insieme 15 presenze e un assist. I primi contatti sono stati positivi e il giocatore ha aperto al trasferimento in Serie A.