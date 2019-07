Juve-de Ligt, un'operazione che va avanti giorno dopo giorno. I bianconeri stanno lavorando per chiudere l'affare con l'Ajax, dopo aver raggiunto ormai da tempo l'accordo totale con il giocatore. De Ligt intanto aspetta e ha avuto il primo contatto con quello che con ogni probabilità sarà il suo prossimo allenatore, Maurizio Sarri. Per volontà dello stesso difensore olandese, infatti, c'è stata una telefonata tra i due: un ottimo feeling, con il giovanissimo capitano dell'Ajax che non voleva garanzie sul posto da titolare ma soltanto capire le idee del suo prossimo allenatore e cominciare a conoscerlo meglio. Idee che Sarri gli ha spiegato, ma non solo: il neo-allenatore bianconero è rimasto impressionato dalla mentalità di de Ligt emersa durante la conversazione. Che, evidentemente, manifesta la grandissima di vestire la maglia bianconera da parte del giocatore - che, lo ricordiano, ha già raggiunto l'accordo con la Juventus per il contratto.

La trattativa prosegue

Questione di giorni, dunque? I tempi, come spesso accade nelle trattative così importanti, non sono veloci: forte dell'accordo sul contratto (5 anni), la Juventus sta provando ad abbassare la richiesta di 75 milioni dell'Ajax. Un normale gioco tra le parti in trattative del genere, con la volontà comunque di chiudere l'operazione definitivamente.