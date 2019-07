Il Milan piazza il colpo a 20 milioni: preso Theo Hernandez dal Real Madrid, terzino del '97, l'anno scorso ha giocato 28 partite con la Real Sociedad segnando un gol. Un acquisto in prospettiva proiettato al futuro, il Milan di Giampaolo inizia il nuovo corso con Theo. Intervistato dai canali ufficiali del club, il francese ha parlato così della sua nuova sfida.

"Spero di poter vincere la Champions"

Queste le parole del terzino: "Sono felice di essere qui, sono molto carico. Spero di poter fare la storia di questo club. Darò il meglio per ottenere risultati. Il Milan è un grande club, per questo sono qui, voglio arrivare al top e vincere una Champions con questa squadra. Sono venuto qui per fare la storia e dare il meglio di me per tutti voi. Forza Milan".