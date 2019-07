Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata anche quella. Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore dello Shanghai Shenhua, con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale è stato dato dai canali social e sul sito ufficiale del club cinese, che accoglie così l'attaccante classe 1992. In Cina El Shaarawy guadagnerà una cifra pari a 16 milioni di euro all'anno per tre stagioni, mentre alla Roma per il cartellino del giocatore sono andati 18 milioni di euro, bonus compresi. "L'arrivo di El Shaarawy rinforza notevolmente l'attacco dello Shenua - spiega la nota ufficiale diffusa dal club di Shangai - speriamo che si integri in rosa quanto prima, per aiutare la squadra nella seconda parte di stagione a superare la concorrenza e vincere il maggior numero di partite".

L'attaccante esterno nato a Savona lascia così i giallorossi dopo tre anni e 139 presenze (40 gol totali). "Ringrazierò sempre i tifosi della Roma per questi anni passati insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato insieme a me alla Roma: saranno sempre nel mio cuore" aveva spiegato nella serata di domenica, in partenza dall'aeroporto di Fiumicino in direzione Shangai. Per El Shaarawy si tratta della seconda esperienza in carriera all'estero dopo quella affrontata in Francia con la maglia del Monaco tra agosto 2015 e gennaio 2016, archiviata con 24 partite giocate e 3 reti in tutte le competizioni.