Una decisione presa la scorsa settimana dopo una lunga riflessione e comunicata ufficialmente con un post su Instagram nella giornata di oggi: Massimo Gobbi lascia il calcio. "30 anni fa finiva la mia prima stagione da calciatore... 30 anni dopo si conclude la mia carriera. È stato un viaggio meraviglioso! Grazie alla mia famiglia. Grazie a chi c’era allora e c’è anche adesso. Grazie a chi mi è stato accanto in questo viaggio, non importa quanta strada fatta assieme ma l’impronta lasciata nel mio cammino. Un abbraccio", il messaggio Massimo Gobbi su Instagram. L’esterno sinistro classe 1980 ha collezionato 16 presenze in Serie A e una in Coppa Italia nell'ultima stagione con il Parma: nella sua carriera – dove tra le altre ha indossato le maglie di Cagliari, Fiorentina e Chievo Verona – Gobbi ha collezionato in totale 548 partite tra tutte le competizioni realizzando 25 gol. Ora la decisione di lasciare definitamente il calcio dopo 30 anni di carriera.